 

Мнение: СОБР не вызвали…

10.06.2020, 4:50, Разное

Бывший помощник прокурора повадился стрелять по птицам. С балкона. Но сегодня вышел во двор. И снова начал стрелять.

Стрельбу услышали в соседнем здании райсуда. Судебные приставы пошли посмотреть, что за шум… И один из приставов скрутил стрелка, отобрал пистолет и вызвал полицию…

В общем, у этой истории позитивный финал. А ведь приставы могли бы и СОБР вызвать…

Пистолет оказался пневматическим, а стрелок – пьяным. Выяснилось, что он и раньше постреливал по птицам. И за это был уволен со службы…

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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