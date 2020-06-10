 

Гутерриш: сотрудникам ООН разрешено участвовать в антирасистских протестах

10.06.2020, 4:40, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник разослал сотрудникам организации письмо, в котором говорится, что им не запрещено участвовать в антирасистских демонстрациях, которые проходят в США и других странах.

«Это никоим образом не означает, что сотрудники должны сохранять нейтралитет и беспристрастность перед лицом расизма, – написал Гутерриш в письме, призванном прояснить позицию организации. – Напротив, нет никакого запрета на личное выражение солидарности или мирную гражданскую активность, при условии, что они осуществляются сугубо в личном качестве».

В письме, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters, также говорится, что недавние рекомендации Комиссии по этике «призваны подчеркнуть необходимость соблюдать баланс между такими действиями и здравым смыслом в качестве сотрудников международной организации и официальными обязанностями».

Протесты в США, разгоревшиеся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, носят преимущественно мирный характер, однако в некоторых городах они вылились в столкновения с полицией, поджоги и мародерство.

Ранее в этом месяце Гутерриш призвал американцев протестовать мирно, а руководство страны – прислушаться к их требованиям и проявлять выдержку.

Демонстранты стали выходить на улицы и в других странах, в том числе в Великобритании, Франции, Австралии.

«Позиция ООН по вопросу расизма совершенно ясна: это прискорбное явление нарушает Устав и подрывает наши ключевые ценности, – подчеркнул Гутерриш в своем письме. – В своей работе по всему миру мы каждый день стремимся внести свой вклад в продвижение инклюзивности, справедливости, достоинства и борьбу с расизмом во всех его проявлениях».



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