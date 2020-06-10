 

Телеканал Paramount снял с показа сериал «Полицейские»

10.06.2020, 4:40, Новости дня

Американский кабельный телеканал Paramount Network официально объявил о прекращении показа и дальнейших съемок телесериала «Полицейские» (COPS), первый сезон которого вышел в 1989 году. Это связано с массовыми протестами, участники которых выступили против жестокости полицейских после смерти Джорджа Флойда при задержании в Миннесоте.

Журнал Variety сообщил о прекращении показа сериала еще четыре дня назад, однако телеканал официально подтвердил эту информацию только во вторник, пишет Reuters.

«“Полицейские” отсутствуют в программе передач Paramount Network, и у нас нет никаких текущих или будущих планов их возвращения», – заявил представитель телеканала.

Первый сезон «Полицейских» вышел на телеканале Fox в 1989 году. В последнее время создателей документального сериала о буднях американских полицейских подвергали критике за позитивный взгляд на работу сотрудников правоохранительных органов и приемы, к которым прибегали герои «Полицейских».

Сериал оказался в центре подкаста «Бегущий от полицейских», автор которого рассказал о том, как в действительности происходят съемки шоу. В подкасте утверждается, что авторы сериала позволяют полицейским редактировать и удалять все, что может негативно отразиться на имидже полиции.

«Полицейские» выходили на телеканале Fox каждую субботу в течение 14 лет, став самым «долгоиграющим» сериалом в истории канала. В 2013 году сериал был перекуплен каналом Spike TV, впоследствии переименованном в Paramount Network. Каждый 30-минутный эпизод был посвящен реальному случаю из полицейской практики, в сериале снимались действующие полицейские, расследующие преступления.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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