 

Мнение: Тело Ефремова важно передать для научных исследований: алкоголь, каннабис и кокаин

10.06.2020, 4:39, Разное

Почему Михаил Ефремов до сих пор жив, при постоянном употреблении, страдая также запоями, когда люди 20-30-35 лет при таком образе жизни умирают десятками тысяч в России, как ему удалось, будучи и алкоголиком и наркоманом, прожить столько лет?! До 56 лет он дожить точно был не должен.

Их было 4 друга – алкоголика в юности. Ну и как это часто бывает, бросить по-настоящему удалось только одному.

Иван Охлобыстин. Решительно завязал, ушел в религию, нарожал детей, инфантильный батюшка при женщине. Запрещен в служении. Хороший актер. Выпивает умеренно. Когда “Оксанка разрешит”. Не алкоголик.

Михаил Ефремов. Совершенно спился. Но при этом, употребляя алкоголь и наркотики постоянно, его печень, его поджелудочная, сердце – до сих пор в порядке. И даже актерский талант он сохранил. Он феномен – и требует научного изучения. Другой бы при таком образе жизни ушел лет 15-20 назад.

Гарик Сукачев. Великолепный музыкант. Регулярно лежит в наркологии. В том числе с отеком мозга. Пьет запоями. Потом перерывы – по полгода, году, полтора. Именно поэтому и жив до сих пор. Четыре года назад ушел в пике. Врачи еле спасли. Но вытащили. Мог умереть. Алкоголик. Не наркоман. Лечится. Все время. Талантлив.

Самый яростный алкоголик, неизлечимый. Дмитрий Харатьян. Со срывами, ужасающими, пугая людей и бегая голым, постепенно завязал вообще. Не пьет никогда лет двадцать кряду. Загубил карьеру актера практически. Сохранил себя полностью. Красавец до сих пор. Выпил бы еще раз лет 20 назад – и умер бы со 100% вероятностью.

Среди этих четверых мужчин алкоголиком не стал только Охлобыстин. Видимо, хорошая наследственность. Интерес тела и ливера и нервной системы для науки, для ферментативно-генетического анализа представляет только Михаил Ефремов. Может, из него удастся создать уникальное лекарство от алкоголизма, которое позволит людям, которые должны умереть, прожить гораздо дольше – и актерам, да и простым рабочим ребятам. Искусству он вряд ли уже нужен. Науке – очень.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3062

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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