Мнение: Ефремов отправлен под домашний арест

10.06.2020, 4:35, Разное

Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Сам Ефремов на суде согласился отправиться под домашний арест и признал свою вину.

Хм. Вопрос "А почему не в СИЗО?" думается возник у многих.

Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И прошу меня направить

На текущую войну.

Нет войны — я все приму

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно — в июле,

И желательно — в Крыму.

В целом, думаю что несмотря на "ужасы домашнего ареста" реальный срок Ефремов получит, но скорее всего минимальный – 5 лет лет с перспективой УДО, учитывая разворачивающуся кампанию "но он же актер и творческая личность, как красиво он прикладывается к бутылке на экране".

Но посмотрим, что решит суд.

Относительно вопроса, а вот вы негодяи топчите Ефремова из-за его политических взглядов.

С моей точки зрения, политические взгляды не важны, если напрямую нарушен уголовный кодекс.

Можно взять того же Соколова, который из ревности или еще каких-то бзиков, убил и расчленил свою сожительницу.

Вполне лояльный текущей власти гражданин (за что ему немало досталось от тех, кто сейчас с пеной у рта топит за Ефремова), книги хорошие писал (недавно прочитал его книгу про армию Наполеона, вполне себе отличная работа, хоть и с легким налетом франкофилии), но к факту совершения преступления это не имеет отношения. Закон должен определять меру вины за совершенное преступление, а не то, кому совершивший преступление лоялен или нелоялен и каковы его заслуги в науке или искусстве, не отличая таких деятелей от обычных рядовых граждан. Таково в моем понимании должно быть равенство перед законом. И для Ефремова и для того же Соколова. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Разумеется, так бывает далеко не всегда, но так, с моей точки зрения, должны быть. Совершил преступление – изволь отвечать как все.

Если этого не происходит по тем или иным причинам, как например мы видели с делом Серебренникова, которого всячески отмазывала "творческая элитка", то естественно возникают вопросы и к "элитке", и к государству и к закону.

Поэтому вполне понятно, что и приговор Соколову, и приговор Ефремову, будут своеобразными маркерами, по которым многие сделают соответствующие выводы. Например, можно ли под бухлом и наркотой давить холопов в надежде, что "Друзья отмажут" и от семьи жертвы откупятся (сумму в 10 млн. уже не стесняются называть).

В общем, с интересом посмотрю на действия суда и стороны обвинения.