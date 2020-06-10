Обнаружена молекула, которая сжигает жир

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10.06.2020, 4:20, Новости дня

13% населения мира страдает ожирением. Непростое состояние часто сопровождается наличием диабета, ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний.

Группой ученых был обнаружен небольшой митохондриальный разобщающий белок под названием BAM15, который не влияет на мышечную массу и потребление пищи, не повышает температуру тела, но уменьшает количество жира у грызунов. Молекула оказывает благотворное влияние на окислительный стресс и воспаление, а также снижает резистентность к инсулину.

По словам ученых, результаты их исследования в будущем могут помочь в создании нового метода лечения и профилактики ожирения. Во время экспериментов на грызунах ученые обнаружили, что молекула не влияет на центр сытости в мозге и не токсична даже в больших дозах.



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