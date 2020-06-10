 

Появилась информация о планах S7 продать «Морской старт» Росатому

10.06.2020, 4:08, Новости дня

Компания S7 собирается продать плавучий космодром «Морской старт» дочерней структуре Росатома, сообщили источники в бизнес-кругах.

Источник ТАСС сообщил, что S7 «намерена продать плавучую платформу «Одиссей» и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов».

В качестве «наиболее вероятного покупателя» указывают «одну из дочерних структур Росатома». По словам источника, «переговоры ведутся».

Второй источник подтвердил информацию, пояснив, что «стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая». Это связано с «состоянием платформы и командного судна после демонтажа оборудования американской стороной», а также с «необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры». Как сообщил источник, «у частной авиакомпании с учетом финансовых потерь» из-за ситуации с коронавирусом «просто нет на это денег».

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен».

Роскосмос сообщал, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».



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