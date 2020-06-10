 

В Воронеже сотрудник полиции выехал на тротуар и насмерть задавил пешехода

10.06.2020, 4:06, Новости дня

В Воронеже полицейский, вылетев на тротуар на личном автомобиле, сбил трех пешеходов. В результате наезда один из них погиб. Такие данные сообщил представитель ГУ МВД по региону.

Как уточняется, авария произошла в 19:25 во вторник, 9 июня, на Ленинском проспекте в Воронеже.

По предварительной информации, участковый уполномоченный одного из отделов УМВД РФ по Воронежу в свободное от работы время ехал по городу на личном автомобиле. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. Мужчина-пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм, двух женщин госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации больницы "Электроника".

У водителя не установлено признаков опьянения, сообщает РИА Новости. В настоящее время рассматриваются все причины случившегося. Назначена служебная проверка. Если вину сотрудника МВД подтвердят, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности.



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