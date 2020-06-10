 

Афроамериканец Джордж Флойд похоронен на кладбище в пригороде Хьюстона

10.06.2020, 4:06, Новости дня

Афроамериканец Джордж Флойд похоронен на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать. На церемонии захоронения, которая проходила без камер, присутствовали члены семьи Флойда и приглашенные гости.

Когда гроб с телом Флойда доставили на белой повозке, запряженной двумя белыми лошадьми, к кладбищу, толпа людей начала скандировать: "Я не могу дышать", "Уберите колени от моей шеи" и "Джордж Флойд".

 

Похоронную процессию сопровождали правоохранители, в знак солидарности несколько офицеров выбросили вверх кулак. Весь день полицейские дружелюбно общались с толпой, раздавали воду в бутылках и помогали тем, кто терял сознание.

Во многих городах США с конца мая прошли беспорядки и протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в процессе задержания сотрудниками полиции. Одного из полицейских, который фактически задушил Флойда, обвинили в убийстве, трех других – в пособничестве убийству, напоминает РИА Новости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / США впервые с 2011 года отправят на МКС пилотируемый космический корабль

13.04 / На авианосце ВМС США коронавирусом заразились 10% членов экипажа

11.05 / Рогозин заявил о наращивании темпов строительства Восточного

28.04 / “Тенденция на увеличение есть”. Корниенко заявил, что в “Слуге народа” все больше депутатов, готовых поддержать назначение Саакашвили

13.04 / В Москве сделано более 315 тыс. тестов на коронавирус

29.04 / Эксперты клуба «Валдай» оценили последствия пандемии для международной логистики

31.05 / Степанов: Отбор заявок на главу Нацслужбы здоровья окончен

06.06 / В Туле автомобиль сбил пожилую женщину

04.06 / Генпродюсер канала 1+1 стал новым министром культуры Украины, Пристайко уволен с поста министра по евроинтеграции

06.05 / Средняя цена российской нефти Urals в апреле снизилась в четыре раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска