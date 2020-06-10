В новой ядерной доктрине Москвы Defense News увидел приглашение США к диалогу

10.06.2020, 3:55, Новости дня

Новая ядерная доктрина РФ во многом похожа на американский аналог, что даёт возможность Москве и Вашингтону начать продуктивный диалог в этой сфере ввиду общих интересов, пишет Defense News. Как отмечает портал, исходя из положений доктрин обе стороны вполне могут обсудить вопрос запрета атак на командные центры ядерных сил, а также укрепить режим нераспространения ядерного оружия.



Reuters

Не так давно РФ опубликовала новый документ под названием «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Таким образом впервые за всю историю Москва обнародовала свою политику в этой области. Как отмечали многие эксперты, данный документ адресован в первую очередь иностранной аудитории, и при анализе этот фактор стоит постоянно держать в голове. Тем не менее в нём содержится информация, помогающая лучше понять отношение РФ к ядерному оружию, что делает этот документ весьма интересным, пишет Defense News.

Данный документ проливает свет на то, как Москва оценивает различные угрозы, а также на то, в каких случаях она может прибегнуть к ядерному арсеналу. Что касается потенциальных угроз, то их список весьма похож на Обзор ядерной политики США от 2018 года. На подобных совпадениях стоит заострить внимание, так как Вашингтон и Москва в прошлом как правило вели сотрудничество в ядерной сфере, даже во время кризиса в двусторонних отношениях. Следовательно, эти совпадения могут указать путь к восстановлению архитектуры контроля над вооружениями, учитывая, что сейчас для неё настали далеко не лучшие времена.

В частности, одно из общих мест — это пункт 19В, в котором описываются условиях, при которых РФ может применить ядерное оружие. Речь идёт о «воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил».

Если судить по Обзору ядерной политики США от 2018 года, то риторика Москвы и Вашингтона очень похожа. Авторы американского документа видят основания для применения ядерного оружия в случае «атак на американское, союзное или партнёрское гражданское население и инфраструктуру; атак на ядерные силы США или их союзников, их командные и управленческие структуры, а также на средства предупреждения и оценки угрозы нападения».

Такие параллели говорят о том, что соглашение о запрете нападения на структуры управления и командования ядерных сил может быть в интересах как Вашингтона, так и Москвы. Подобный договор поспособствует росту стабильности и восстановлению доверия между США и Россией, считает портал.

Ещё одно сходство в оценке угроз можно найти в разделе 12Д. В нём говорится о том, что РФ стремится остановить «неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для его изготовления». Данный пункт, судя по всему, беспокоит также и США. Такая общность интересов может стать основанием для возобновления российско-американского сотрудничества в этой области.

Несмотря на многолетнее сотрудничество в сфере нераспространения ядерного оружия, в настоящее время раскол между Вашингтоном и Москвой привёл к прекращению большинства совместных действий на этом направлении. «Учитывая, что ряд лиц в Иране, Турции и Германии подумывают о создании ядерного оружия, США и РФ пора укрепить созданный ими режим», — призывает Defense News.

В целом, по мнению портала, этот российский документ проливает свет на стратегию сдерживания Москвы, однако кое-что в нём остаётся неясным. Директор программы Европы и Центральной Азии в Международной кризисной группе Ольга Оликер, например, отметила, что он не разрешает споры относительно того, придерживается ли РФ политики «эскалации ради деэскалации». Кроме того, в нём крайне смутно прописаны конкретные обстоятельства, при которых РФ может рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия.

«Хотя некоторые вопросы и остаются без ответа, этот документ даёт возможность оценить сильные и слабые стороны России, как они видятся из Москвы. Хотя авторы этого документа, скорее всего, не собирались посылать подобный сигнал, они, тем не менее, указывают на возможности для диалога», — подытоживает Defense News.