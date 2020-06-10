ГП “Антонов” обвинило “Укроборонпром” в попытках остановить деятельность предприятия

10.06.2020, 3:54, Новости дня

Госпредприятие “Антонов”, с 2015 года входящее в состав государственного концерна “Укроборонпром”, обвинило руководство концерна в попытках остановить деятельность предприятия. Об этом говорится в заявлении трудового коллектива “Антонова”, опубликованном 9 июня на странице предприятия в Facebook.

“С тех пор, как по решению правительства ГП “Антонов” вошло в состав “Укроборонпрома”, предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. За пять лет работы в составе концерна “Антонов” не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы. Сегодня ситуация обостряется”, – сказано в заявлении.

На предприятии считают, что “Укроборонпром” принимает меры, направленные на прекращение деятельности “Антонова”.

“Среди таких методов – попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков… Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктивных действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве – множество: заводы “Красный экскаватор”, станкостроительный, “Электронмаш”, “Большевик” и многие другие. На территории многих ликвидированных заводов проводится коммерческая застройка. Площади “Антонова” не дают покоя новоявленным реформаторам”, – утверждают на предприятии.

В обращении, адресованном президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, трудовой коллектив требует срочно вывести “Антонов” из-под управления “Укроборонпрома”, оставить Александра Донца на должности президента предприятия, принять программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, создать профильное министерство и назначить вице-премьера, которые будут координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

Резолюція відкритих зборів трудового колективу ДП «АНТОНОВ»9 червня 2020 року на ДП «АНТОНОВ» відбулися відкриті збори… Posted by Antonov Company on Teisipäev, 9. juuni 2020

Александр Донец возглавляет “Антонов” с 2018 года. Сегодня стало известно, что гендиректор “Укроборонпрома” Айварас Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

“По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины”, – сообщили в “Укроборонпроме”.