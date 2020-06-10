 

Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова

10.06.2020, 3:45, Разное

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщили в управлении МВД по Москве.

После вчерашней аварии на Смоленской площади против Ефремова возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК). ТАСС в Таганском суде сказали, что меру пресечения ему изберут сегодня.

Авария произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». По данным полиции, актер в момент ДТП был пьян. Водитель фургона скончался в больнице.

Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков. Собеседник РИА Новости уточнил, что это были остаточные следы веществ. «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — пояснил он.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Давид Манукян считает секс с Ольгой Бузовой бесценным

05.05 / Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин попал в больницу из-за травмы головы

02.05 / «Это видео и танцы только для тебя»: Рудковская ответила высмеявшему ее сына Аршавину

28.04 / Путин о ситуации с коронавирусом: “Кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит, но это не так”

13.04 / Учёные заявили о способности COVID-19 перемещаться по воздуху на расстояние в 4 метра

14.04 / Мнение: В Германии не было фашизма

09.05 / Никита Джигурда вызвал на ринг бойца MMA Александра Емельяненко

14.04 / Мнение: Кадры из новой “Дюны”. Мама дорогая

16.04 / Специалист сравнил преимущества нового iPhone SE за 40 тысяч и iPhone XR за 49 тысяч

03.06 / Мнение: Путин Потанину «пришлет доктора»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска