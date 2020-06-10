Личное: Обоссанец

10.06.2020, 3:42, Разное

В моих глазах Михаил Ефремов — испитое, вонючее чмо, недостойное звания человека. Если его не посадят, для меня это будет означать одно: неприкосновенность элит в нашей стране.

К элитам Миша принадлежит по праву рождения.



Михаил Ефремов с женой. Фото: Соцсети

Умствующий, недалёкий мажорик — с детства ему всё было преподнесено на блюдечке с голубой каёмочкой. Жильё в Москве, учёба во МХАТе, чёрная икра и японская техника во времена жесточайшего советского дефицита.

Вы говорите, Миша — гениальный актёр? Нет. Миша — это, прежде всего, подонок, которому всегда всё было можно.

При любой власти. При любом законодательстве. Просто потому, что родился он в привилегированной семье.

Ефремову всё сходило с рук. Выползал пьяным на сцену, крыл зрителей матом, а после обзывал недоразвитыми.

«Дело в том, что это — Пинтер. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю что, это зависть», — заявил Миша того, как послал со сцены на хер зрителей, пришедших на его спектакль в Самаре.



Столичный мажорик-вонючка постановил, что в Самаре живут недалёкие люди, простые, недостаточно глубокие.

Тогда жена Ефремова — линялая, забитая баба со взглядом шизофренички — призвала нас всех перед ним извиниться:

Пусть тот, кто раздул этот скандал, кто очернил моего мужа, извинится. В любом случае я не вижу в этом кошмара.

Софья Кругликова — пятая по счёту жена Миши — живёт с ним 20 лет. Родила от этой испитой мрази троих детей, сама превратилась в обоссаный, облёванный Ефремовым коврик.



Фото: Соцсети

И как всякая напрочь утратившая достоинство — а, значит, и человеческий облик — баба, жена Ефремова продолжает его защищать:

У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно.

Эта жалкая дура, спустившая жизнь на обоссанца Мишу, вызывает у меня исключительно чувство брезгливости.



Фото: Соцсети

Я терпеть не могу людей, утративших человеческий облик. В Ефремове от человека не осталось ничего. Он — чванливое чмо, живущее от стакана до стакана. А жена его, может, и не бухает, но она — точно такое же чмо. Бесхребетная подстилка, выбравшая статус жены. Пусть и алкаша-обоссанца.

Мои хорошие, я вас очень прошу: не уподобляйтесь этой жалкой дуре. Выбирайте лучших мужчин. Не соглашайтесь на мудаков, а, если вляпались, уходите.

Мои соболезнования семье погибшего, а Ефремову желаю сесть. Далеко и надолго. Желательно — у параши.