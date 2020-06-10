 

Россиян предупредили о нескольких волнах коронавируса

10.06.2020, 3:40, Разное

В ходе онлайн-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, специалист заявил, что новая вспышка инфекции произойдет зимой. Однако к тому времени вирус перестанет быть агрессивным, многие уже переболеют.

По словам академика РАН, за второй волной COVID-19 последуют третья, четвертая и даже пятая. Вирус “заинтересован” в том, чтобы жить долго. Эксперт призвал граждан соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты. “Они могут спасти вам и вашим близким жизнь”, – отметил Беленков.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились 485 253 человека. Лидером по числу инфицированных является Москва. В городе заболевание выявили у 198 590 граждан. За весь период выздоровели 242 397 жителей страны, умерли 6 142 пациента.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Июн 2020 в 3:59 PDT

Накануне мэр столицы Сергей Собянин обнародовал график смягчения карантина. В Москве 9 июня отменяются режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по расписанию. В то же время горожане должны будут дальше носить маски и перчатки в общественных местах.



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