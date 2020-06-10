В США полиции начали запрещать удушающие захваты

10.06.2020, 3:30, Новости дня

Ряд американских городов и штатов запретили или собираются запретить полиции использовать удушающие захваты, сообщают информационные агентства.

Так, запрет на применение удушающих захватов сотрудниками полиции вводят в американских городах Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас). В Финиксе полиция заявила, что запрет вступает в силу немедленно, в Хьюстоне мэр Сильвестр Тернер обещал подписать соответствующий указ.

В штате Нью-Йорка обе палаты законодательного собрания проголосовали за закон об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post и CNN.

Городской совет Вашингтона проголосовал за реформу полиции вопреки призывам мэра Мюриэл Боузер. Боузер поддерживает реформу, но просила подождать общественного обсуждения законопроекта. Реформа предусматривает и запрет удушающих приемов при задержании.

Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) также запретил полиции Миннеаполиса использовать при задержании любые удушающие приемы. Перед этим сообщалось, что власти Миннеаполиса согласились запретить применение данного приема.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции. В частности, проект закона предлагает запретить удушающие приемы.

Беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полицейского.

Было опубликовано видео, на котором белый полицейский, 44-летний Дерек Шовен, держит свое колено на шее Флойда, применив удушающий прием.