VOAэкспресс 9 июня 2020

10.06.2020, 3:25, Новости дня

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: хотя эпидемиологическая ситуация в Европе улучшается, в других частях мира наблюдается обострение.

В то время как ряд стран уже заметно ослабил карантинные меры (в Новой Зеландии полностью отменили карантин), во многих государствах рост заболеваемости едва ли идет на спад.

Коронавирус в США

Спустя 100 дней карантина штат Нью-Йорк вступил в первую стадию открытия. Чтобы показать жителям, что город готов к возвращению к нормальной жизни, губернатор штата Эндрю Куомо спустился в городскую подземку.

Тем временем в США выявлено почти 18 тысяч новых случаев COVID-19, а число умерших от коронавируса составило 110 тысяч

Жизнь после карантина

Несмотря на постепенное снятие ограничений, многие магазины одежды по всей Америке продолжают оставаться закрытыми. За время карантина их владельцам пришлось столкнуться с различными проблемами, но одна из главных – что делать с нераспроданными весенними коллекциями

Клад

В Скалистых горах неизвестный кладоискатель нашел т.н. «сокровище Фенна» – клад с драгоценностями, общая стоимость которых составляет $1 млн. ⁣Это сокровище, спрятанное ветераном Вьетнамской войны Форрестом Фенном, десять лет назад побудило тысячи людей отправиться в дикую природу на поиски клада