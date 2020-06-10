 

Украина получит от МВФ кредит на 5 миллиардов долларов

10.06.2020, 3:25, Новости дня

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное соглашение о резервном кредите на 5 миллиардов долларов для Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник пресс-службой МВФ.

Новая кредитная программа поможет Украине справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки. При этом власти страны смогут осуществить ключевые структурные реформы, гарантирующие то, что украинская экономика вновь вернется к росту после окончания кризиса.

Пандемия COVID-19 сильно ударила по украинской экономике. Ожидается, что национальный бюджет на 2020 год сильно пострадает в результате резкого сокращения доходов и большими расходами государства на борьбу с кризисом. Все это вызвало потребность Украины в финансировании.

Новое соглашение было заключено вместо 14-месячного соглашения о кредите поддержки, утвержденного в декабре 2018 года. Политика в рамках нового соглашения будет сосредоточена на смягчении экономических последствий кризиса, в том числе поддержки домохозяйств и компаний, обеспечении финансовой стабильности, независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также продвижении ключевых мер для борьбы с коррупцией.

Уже сейчас МВФ выдаст Украине кредит на 2,1 миллиарда долларов, остальная сумма будет выделена четырьмя траншами.

«Новое соглашение о резервном кредите станет опорой для власти по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения, которых удалось добиться к сегодняшнему дню. Наряду с поддержкой со стороны Всемирного банка и Евросоюза это поможет удовлетворить потребности страны в финансировании», – говорится в заявлении Кристалины Георгиевой, управляющего директора и председателя МВФ.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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