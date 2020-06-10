Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в США

10.06.2020, 3:08, Новости дня

В предместье Хьюстона похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в США, сообщили СМИ.

Похороны были закрытыми, на них допустили только семью и друзей Флойда, а также ограниченный круг гостей, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise началась примерно в 11.00 по местному времени и продлилась около четырех часов. На ней присутствовало не более 500 человек. При этом члены семьи Флойда были одеты в белое.

В ходе торжественной церемонии к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели.

Племянница Флойда заявила: «Кое-кто предлагал сделать Америку вновь великой, но разве она хоть когда-то была великой? Давайте же положим конец убийствам на почве ненависти».

Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он заявил, что на случившуюся трагедию нельзя «закрывать глаза». Байден сказал, что недопустимо «не замечать расизм, который ранит души, систематическое насилие, отравляющее жизнь Америки».

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер объявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда.

Флойда похоронили на мемориальном кладбище в Перленде – пригороде Хьюстона. На кладбище бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, поместили на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. Люди, мимо которых двигалась процессия, скандировали слова Флойда, которые он произнес перед смертью: «Я не могу дышать»

Гроб опустили в землю около 18.00 по местному времени (02.00 мск). Флойда похоронили рядом с его матерью – он вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне.