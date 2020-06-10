Новый недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

10.06.2020, 3:06, Новости дня

Китайская компания ОРРО выпустила новый смартфон под названием ОРРО А52.

Аппарат получил улучшенный аккумулятор и крупный дисплей при ценнике 18 тысяч рублей. В свою очередь, разработчики применили здесь квадрокамеру с главным датчиком 12 мегапикселей. Емкость батареи составила 5000 мАч при поддержке быстрой зарядки на 19 Вт. Размер дисплея устройства составляет 6,5 дюймов с высоким разрешением. Передняя камера получила одинарный модуль на 8 мегапикселей.

Высокую производительность устройства обеспечивает мощный чип Snapdragon 665 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Приобрести аппарат станет возможным уже в ближайшее время с выгодным предложением, предполагающим скидку на 1 тысячу рублей.