 

Выпуск смартфонов Nokia 6.3, 7.3 и 9.3 PureView снова откладывается

10.06.2020, 3:06, Новости дня

Известный бренд HMD Global объявил об отзыве выпуска новых смартфонов Nokia 6.3, 7.3 и 9.3.

Изначально в компании анонсировали, что выход аппаратов состоится до третьего квартала, однако обстановка с пандемией коронавируса существенно изменила планы производителя. Вместе с тем новый смартфон Nokia 6.3 сможет похвастаться мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 730, а также увеличенным размером памяти. Основная камера имеет четыре объектива с главным датчиком 24 мегапикселя.

Вместе с тем производитель существенно позаботился о качестве снимков, предусмотрев улучшенные модули, которые отвечают за различные режимы работы. Остальные параметры девайсов будут известны несколько позже.



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