В линейке смартфонов Samsung Galaxy A предложена беспроводная зарядка

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10.06.2020, 3:06, Новости дня

Южнокорейский гигант Samsung объявил о выходе новых смартфонов линейки Galaxy A. Впервые девайс получит поддержку беспроводной зарядки.

Несмотря на то, что данные смартфоны относятся к бюджетному сегменту, разработчикам удалось продемонстрировать продвинутую технологию, свойственную более дорогим аппаратам. Более того, эксперты прогнозируют, что смартфоны Galaxy A теперь смогут оказаться еще более востребованными на рынке.

В настоящее время аппараты данного сегмента относятся к линейке, которая конкурирует со смартфонами Realme и Xiaomi. Пока остальные характеристики и подробности о девайсах остаются неизвестными. Характеристики и остальные детали аппарата пока удерживаются в тайне.



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