 

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A01e получит SoC MediaTek

10.06.2020, 3:06, Новости дня

В базе данных Geekbench опубликовали подробности о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy A01e, который обладает продвинутыми параметрами.

Исходя из опубликованных данных следует, что устройство функционирует на базе четырехядерного процессора MediaTek MT6739. Вместе с тем смартфон получил 1 гигабайт оперативной памяти, что крайне мало для большинства современных конкурентов. Более того, смартфон имеет продвинутую операционную систему Android 10 с расширенными функциями.

Эксперты прогнозируют, что новинка получит ценник порядка 100 долларов. Вместе с тем уже в скором времени состоится официальная презентация аппарата, который может похвастаться производительностью и доступной стоимостью на фоне ближайших конкурентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В Ровенской области коронавирус обнаружили у главы райгосадминистрации

04.05 / Юрист Панасюк об ослаблении карантина в Черкассах: Либо мы действуем по закону, либо продолжаем “пробивать дно”

16.05 / Незавидное положение борцов с коронавирусом усугубили зарплатные ведомости

28.05 / Смартфон Samsung Galaxy A51 получил версию на 8 гб ОЗУ

16.04 / Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для поджигателей травы

07.06 / В Москве опять испортится погода

13.04 / За границей от коронавируса вылечились уже 24 украинца – МИД Украины

07.06 / Kia снизила продажи в РФ на 59% в мае

24.04 / Болгария сместила сроки тендера на строительство АЭС «Белене» из-за коронавируса

11.04 / Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска