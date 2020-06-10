Недорогой смартфон Samsung Galaxy A01e получит SoC MediaTek

10.06.2020, 3:06, Новости дня

В базе данных Geekbench опубликовали подробности о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy A01e, который обладает продвинутыми параметрами.

Исходя из опубликованных данных следует, что устройство функционирует на базе четырехядерного процессора MediaTek MT6739. Вместе с тем смартфон получил 1 гигабайт оперативной памяти, что крайне мало для большинства современных конкурентов. Более того, смартфон имеет продвинутую операционную систему Android 10 с расширенными функциями.

Эксперты прогнозируют, что новинка получит ценник порядка 100 долларов. Вместе с тем уже в скором времени состоится официальная презентация аппарата, который может похвастаться производительностью и доступной стоимостью на фоне ближайших конкурентов.