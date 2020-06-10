В Госдуме предложили создать реестр хронических алкоголиков

10.06.2020, 2:54, Новости дня

"Этот резонансный случай задел каждого. Все же знали, что этот человек пьет. ДТП с Ефремовым должно стать последней каплей". Это слова депутата Госдумы Александра Петрова, который рекомендовал внести поправки в законопроект Федерального регистра граждан с хроническими заболеваниями.

Документ планируют одобрить и, соответственно, превратить в действующий закон к концу июля. Однако список этих самых хронических заболеваний в нем пока не утвержден. И вот как раз инициатива парламентария Петрова — обязательно включить в него алкоголизм и наркоманию.

Александр Петров считает, что база данных людей с пагубными пристрастиями помогла бы "избежать массы аварий". И конкретно в ситуации с Михаилом Ефремовым — пресекла бы нетрезвое вождение с трагическими последствиями. Поскольку сесть за руль, будучи фигурантом реестра хронических алкоголиков, он бы просто не смог.

Звучит логично. Но тут вопрос: как именно отличить систематического пьяницу, склонного к безрассудным поступкам, от того, кто выпивает умеренно? И получится ли эти две категории разграничить?

В Госдуме после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников. Итак, создать единый реестр алкоголиков России, чтобы никто из них не мог рисковать чужими жизнями на автодорогах. Идея, вроде бы, утопическая. Но это лишь на первый взгляд.

Сам автор инициативы предлагает использовать для поиска алкозависимых диспансеризацию. В РФ она — бесплатная и добровольная. Но многие специалисты вынуждены проходить ее с определенной периодичностью. К тому же, на медосмотры людей направляют при приеме на работу. Так что охват будет весьма широкий.

Медики говорят: если в список врачей, участвующих в осмотре, действительно, добавить нарколога, то выявить любителя приложиться к бутылке будет несложно. У запойных алкоголиков все в буквальном смысле на лице написано. А тех, кто просто регулярно выпивает, выдает кровь: в ней образуется особый фермент — трансферрин.

"Если даже он придет к доктору, и доктор не увидит каких-то визуальных проявлений, если уровень этого фермента превысит определенный уровень в крови, то с этим человеком надо проводить работу. Ему нельзя выдавать водительское удостоверение", — объясняет врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Константин Поплевченков.

Однако инициатива, очевидно, еще "сыровата". К ней есть вопросы. Цифры по "пьяным" авариям в РФ последние годы практически не меняются. С 2015 года общее число таких ДТП держится на уровне 15 тысяч в год. Но откуда мы знаем, что все, кто попал в статистику, — запойные алкоголики?

Ведь не обязательно каждый день "заливать за воротник", чтобы быть угрозой на дороге. Если выпьет трезвенник — ему тоже нельзя будет садиться за руль. Специалисты говорят: конечно, очевидно больных людей тотальное тестирование поможет убрать с дороги. Но на корню проблему не решит.

Не каждый, кто употребляет алкоголь, безответственный человек. Большинству людей даже подшофе удается сохранять достаточно благоразумия, чтобы не садиться за руль. Но получается, что под суровый молот медицинского остракизма попадут и они: ты еще ничего не совершил, а уже наказан.

"Большинство из них не склонны к совершению не просто ДТП, а преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Совершенно нельзя приписывать алкоголезависимость к ограничению прав. Совершенно не следует одно из другого. Абсолютно непопулярная идея, которая ни к чему хорошему не приведет. В общем, пока инициатива, что называется, "сырая", — отмечает адвокат, автоюрист Александр Беленко.

Есть и другие способы не допускать пьяных за руль. Чисто технические. Так, в ряде европейских стран водителям, которые ранее попадались на употреблении алкоголя, а также профессионалам в машины устанавливают специальные "алкозамки". Чтобы завести мотор, нужно сначала подуть в трубку. А, скажем, китайцы пошли еще дальше: там, если сам не можешь себя контролировать, за тобой проследит "большой брат". В одной из провинций Поднебесной разрабатывают систему определения пьяных водителей прямо на дороге, по лицу. Такие вот альтернативы списку.