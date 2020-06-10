 

Минэнерго Белоруссии настаивает на пересмотре цены на российский газ

10.06.2020, 2:54, Новости дня

Министерство энергетики Белоруссии настаивает, чтобы цена на российский газ была пересмотрена. Соответствующее заявление было сделано после переговоров с участием глав министерств энергетики двух стран — Александра Новака и Виктора Каранкевича, а также председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова и посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко. Переговоры прошли в формате видеоконференции, уточняет РИА Новости.

Минск отмечает снижение цен на российский газ, поставляемый в Европу. Из-за этого, поясняют в пресс-службе министерства, нужно пересмотреть цену на газ для Белоруссии. В настоящее время она составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

В начале апреля 2020 года президент Белоруссии Лукашенко заявил, что цена газа из РФ должна составлять от 40 до 45 долларов.

"Газпром" предложил Минску переговоры о поставках газа в 2021 году – после того, как будет урегулирован долг в 165,6 миллиона долларов. Однако это предложение было отвергнуто. Белорусская сторона отметила, что между Минском и Москвой есть разногласия по стоимости газа "с учетом его калорийности".



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