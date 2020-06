“Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г…вном”. Соцсети обсуждают ДТП с участием актера Ефремова

10.06.2020, 2:42, Новости дня

Российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице. В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие. “ГОРДОН” публикует подборку комментариев.

“Это очень большая трагедия. На данный момент я сам нахожусь на эмоциях, не думаю, что грамотно сейчас комментировать. Мне эта вся ситуация больно отзывается”, – заявил 32-летний сын Ефремова, актер Никита Ефремов.

“Прекрасный артист и друг Украины Михаил Ефремов по пьяни устроил серьезную аварию в Москве. Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г…вном. Ну и наши на медвечуковских уже подтягиваются. Никакой морали. Просто не садитесь за руль пьяными!” – написал замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Прекрасный артист и друг Украины Михаил Ефремов по пьяни устроил серьёзную аварию в Москве. Виноват он. Жаль. Сейчас… Posted by Алексей Голобуцкий on Esmaspäev, 8. juuni 2020

“Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] “Гражданин поэт” и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить ее”, – отметила российская телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову,я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека.Поступку Миши Ефремова нет оправдания,и я думаю,что он сам сеи * час сидит над обломками своеи * жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе , которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя(листаи * те карусель), а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это ,повторюсь,не значит ,что надо оправдывать его-поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью ,то совладать с тем ,чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит ,что базовая потребность этих людеи * – ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральныи * обком» то защищаешь Мишу ,так как он «наш», ,а если бы на его месте был чиновник Единои * России ,то вонь в феи * сбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двои * ные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флои * да,тут осужу Ефремова,или наоборот : тут поддержу Ефремова ,но завтра если единоросс пьяныи * кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь «кровавыи * режим» .Все это «веретено» это и есть двои * ные стандарты и лицемерие,потому что главное в этом : «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу.

“Одним жалко погибшего и его невольного убийцу Ефремова, другим очень хорошо, ведь появилась сладкая возможность выступить с нравоучением”, – считает российский писатель, публицист Виктор Шендерович.

Вчерашняя трагедия – как любая трагедия – оказалась отличной лакмусовой бумажкой. Люди разделились на тех, кому от этой… Posted by Виктор Шендерович on Teisipäev, 9. juuni 2020

Также Шендерович опубликовал фото погибшего. “Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП. Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты… У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью”, – написал он.

Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП.Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу… Posted by Виктор Шендерович on Teisipäev, 9. juuni 2020

“Знаю точно, что Миша все бы отдал, чтобы промотать эту пленку назад и переснять этот дубль. Чтобы был другой финал. Но другого уже не будет. Придется жить с этим. И справляться с ним”, – поделилась мнением журналистка радиостанции “Эхо Москвы” Ксения Ларина.

Все пишут про Мишу Ефремова. Кто как. А я не могу никаких слов подобрать. Один раз Мишка пришёл на запись передачи в… Posted by Ксения Ларина on Teisipäev, 9. juuni 2020

“И самого Ефремова жалко, и пострадавшего в ДТП тоже, конечно… Дорога ошибок не прощает. Увы”, – подчеркнул основатель и главный редактор газеты “Факты и комментарии” Александр Швец.

И самого Ефремова жалко, и пострадавшего в ДТП тоже, конечно… Дорога ошибок не прощает. Увы. Posted by Александр Швец on Esmaspäev, 8. juuni 2020

“Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться “без дела”. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной”, – отметила российская певица Любовь Успенская.

Вчера всех нас взбудоражила и шокировала новость о том что Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве. Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собои * в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сеи * час не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла сторонои * . Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще * грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы… Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сеи * час, его тогда охватило. Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать. То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца… Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этои * ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю. P.S. Ваши комментарии может и справедливы. Но, никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придётся нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал – его уже никто не накажет. * #ефремов #дтп

