Стало известно, когда откроют для посетителей Эйфелевую башню в Париже

10.06.2020, 2:42, Новости дня

Эйфелевая башня в Париже (Франция) вновь откроется 25 июня. Об этом 9 июня сообщается на официальной странице башни в Twitter.

[#THREAD]

J’aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du 25 juin ! Des mesures particulières sont mises en place pour assurer votre sécurité

I’ll be glad to welcome you again from June 25th! Specific measures are put in place to ensure your safety

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 9, 2020

На официальном сайте башни сообщили, что архитектурное сооружение было закрыто в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, что является наиболее длительным закрытием с времен Второй мировой войны.

Для безопасности посетителей и сотрудников будет ввели требование обязательного ношения масок для всех туристов старше 11 лет.

В первое время на башню можно будет подняться только по лестнице до второго этажа. Чтобы избежать пересечения посетителей, подъем будет осуществляться по восточной лестнице, а спуск – по западной. Лифты, доставляющие посетителей до второго этажа, заработают позднее, когда это позволит эпидемическая ситуация. Самый высокий уровень башни пока будет оставаться закрытым.

Билеты для посещения рекомендуют покупать заранее через интернет, чтобы избежать очередей. О начале продаж будет объявлено в ближайшие дни, сообщили на сайте башни.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 июня, во Франции с начала эпидемии инфицировано более 191,5 тыс. человек, свыше 29 тыс. умерли.