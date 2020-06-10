Минздрав Украины утвердил требования к проведению концертов и спектаклей во время карантина

10.06.2020, 2:42, Новости дня

Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные правила проведения концертов и спектаклей в период карантина. Приказ санврача опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Проведение культурно-массовых мероприятий в Украине будет разрешено с 10 июня в рамках очередного ослабления карантина в областях, которые отвечают требованиям по количеству новых заболевших, количеству проводимых тестов и заполненности больниц для пациентов с COVID-19.

В соответствии с приказом всем сотрудникам учреждений культуры необходимо носить маски, им должны измерять температуру – если у работника симптомы ОРЗ или температура тела выше 37,2 °С, его нельзя допускать к работе. Посетители заведений должны быть в масках или респираторах, организаторы обязаны обеспечить достаточное количество антисептика. В помещении должны быть размещены информационные материалы о профилактике коронавируса, а также нанесена разметка для соблюдения дистанции 1,5 м между посетителями. Количество гостей не должно превышать одного человека на 5 м².

На концертах запрещено организовывать фан-зоны, все места должны быть сидячими, на расстоянии 1,5 м. За столиками могут располагаться не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением мест посетителей должны рассаживать в шахматном порядке – со свободными местами слева и справа, а также впереди и сзади.

Если концерт или другое мероприятие происходит под открытым небом, организатор обязан оградить территорию.

Также Минздрав рекомендовал увеличить количество пунктов проверки билетов на входах в помещение, чтобы избежать появления очередей.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. Очередной этап смягчения запланирован на 10 июня.