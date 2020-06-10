Приличного вида вандалы

10.06.2020, 2:30, Разное

Полиция Екатеринбурга разыскивает злоумышленников, укравших и заклеивших рекламой таблички «Последнего адреса». Чьи имена там были?

Испорченная табличка «Последнего адреса» в Екатеринбурге. Фото предоставлено активистамиПовреждая стены

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов, которые 31 мая и 1 июня похитили и заклеили рекламой таблички «Последнего адреса». Один из них попал в объективы камер видеонаблюдения.

— Это гражданин в возрасте между 30 и 40 годами. Среднего роста, шатен. Приличного вида, — рассказал «Новой газете» активист Вадим Панков. — Камеры зафиксировали, что ранним утром 31 мая он шел с оторванной табличкой по улице 8 Марта.

На этой улице памятные знаки похитили с домов № 1 и № 7. Всего на этих домах было установлено пять табличек.

— Пропажу обнаружил житель района Александр Слуцкий. Он же первым подал заявление в полицию, — сказала «Новой» координатор «Последнего адреса» в Екатеринбурге Елена Шукаева. — Полиция сама позвонила председателю уральского «Мемориала» Анне Пастуховой. После этого я и мои знакомые пошли проверять другие таблички в городе.

Памятные знаки были сорваны с дома № 1 на улице Челюскинцев и с дома № 19 на улице Шейнкмана. С дома № 28 на улице Толмачева

сорвать табличку «Последнего адреса» не удалось, выкрутили только два шурупа.

Фото предоставлено активистами Екатеринбурга

Первого июня тактика вандалов изменилась: теперь они стали заклеивать памятные знаки рекламными объявлениями. «Строительная бригада. Все виды работ», «Продажа однокомнатной квартиры».

— Мы позвонили по указанному телефону. Ответил мужчина, представился Артемом. Он оказался риелтором. Признался, что заказывал расклейку объявлений, но сказал, что не просил расклейщика заниматься вандализмом. Дать контакты расклейщика Артем отказался: это, мол, противоречит корпоративной этике. После этого мы были вынуждены передать его данные в полицию, потому что, зная, кто расклейщик объявлений, и имея видеозапись с улицы 8 Марта, можно в точности восстановить всю картину и установить самих вандалов.

Сам риелтор Артем Кондратьев сказал «Новой газете», что сотрудники полиции к нему пока не обращались.

Получить официальный комментарий УМВД по Екатеринбургу на момент публикации не удалось. По информации «Новой газеты», расследование дела передано в отдел полиции № 9. Его сотрудники проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

Расстреляны ни за что

Если имена злоумышленников неизвестны, то имена людей, в память о которых были установлены сорванные таблички «Последнего адреса», мы знаем.

Владимир Тарик. Фото: «Мемориал»

В доме № 1 на улице 8 Марта жил Владимир Михайлович Тарик 1908 года рождения. Работал ремонтным рабочим на железной дороге, затем был вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедан. В 1930 году за организаторские способности был приглашен на должность руководителя Свердловского областного Дома детской коммуны.

В 1931 году Тарик создал Институт детского коммунистического движения, которым руководил три года. В 1935-м стал завотделом Свердловского обкома ВЛКСМ.

29-летнего Владимира задержали 5 сентября 1937 года и обвинили в ведении «активной подрывной деятельности в школах и детских домах»: якобы вместо «организации массово-политической работы» он «взял курс на проведение развлечений и маскарадов». В результате чего дети «мало знали о Сталине».

13 января 1938 года Тарика расстреляли.

А уже в 1941 году комиссия НКВД признала: оснований для ареста не было, следственные материалы были сфальсифицированы.

После этого расстреляли уже следователя Парышкина, который вел дело Тарика.

В том же доме № 1 на улице 8 Марта жил основатель первой на Урале рабочей типографии Александр Жилинский. Его расстреляли 4 мая 1937 года, обвинив в «участии в террористической организации», убившей Сергея Кирова. Спустя 19 лет государство признало: 53-летнего Жилинского приговорили к расстрелу без каких-либо оснований.

С дома № 7 по улице 8 Марта украли сразу три таблички «Последнего адреса».

Командир Красной армии Алексей Андрияшин был обвинен в «запутывании учета оружия». Приговорен к 25 годам лишения свободы. Умер в лагере от сепсиса. Спустя 21 год после ареста был полностью реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Григорий Тараканов. Фото: «Мемориал»

Григорий Тараканов — инженер химического производства. НКВД посчитала его членом выдуманного Уральского повстанческого штаба, целью которого якобы была подготовка вооруженного восстания против советской власти. Расстрелян 2 февраля 1938 года в возрасте 45 лет. В 1967 году реабилитирован «за отсутствием события преступления».

Моисей Златопольский работал директором Уральского научно-исследовательского химического института. Его обвинили в «проведении вредительской деятельности в научно-исследовательских работах» и шпионаже в пользу Германии. Расстрелян 10 августа 1938 года. Спустя 19 лет реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

На улице Шейнкмана, дом 19, жил выдающийся советский физик Семен Шубин, автор фундаментальных исследований по теории металлов и физике твердого тела. Он был задержан за «троцкистскую деятельность» и приговорен к 8 годам лишения свободы. Умер 20 ноября 1938 года в лагере «от обморожения и упадка сердечной деятельности». Реабилитирован в 1956 году.

На Челюскинцев, дом 1, жили двое арестованных: начальник службы пути Пермской железной дороги Борис Алексин и инженер-железнодорожник Ян Дроздевич. Оба были обвинены в участии в контрреволюционных организациях (Дроздевич якобы состоял в выдуманной «Польской организации войскова»). Оба расстреляны. Реабилитированы в 1960 и 1958 годах «за отсутствием состава преступления».

Фото предоставлено активистами Екатеринбурга

Задумаются ли варвары, которые решили поиграть в наследников НКВД, какие памятные знаки они сорвали с екатеринбургских домов, с чьими именами?

У жертв репрессий, увековеченных на табличках «Последнего адреса», нет могил. Поклониться их памяти можно только у этих табличек. Верните таблички на место.

Статья Уголовного кодекса РФ за вандализм предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Иван Жилин

спецкор