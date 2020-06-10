Трамп едва не уволил главу Пентагона

10.06.2020, 2:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп хотел уволить руководителя Пентагона Марка Эспера, но советники отговорили его, сообщают источники.

Отказ Эспера поддержать идею Трампа об использовании войск для подавления беспорядков вызвал «ярость» президента США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Трамп «проконсультировался с несколькими советниками, чтобы узнать их мнение о разногласиях и намерении в этот же день отстранить от должности Эспера».

Советники «предостерегли» президента «от подобного решения», поэтому Трамп «отложил планы немедленного увольнения Эспера».

Эспер знал о намерениях Трампа и сам готовился уйти в отставку. Отчасти это связано с «разочарованием по поводу разногласий в отношении роли военных», пишет издание. Однако «помощники и другие советники» уговорили главу Пентагона не подавать заявление об отставке.

Напомним, источники утверждают, что после того, как Эспер публично высказал несогласие с использованием против протестующих Закона о восстании 1807 года, Трамп накричал на главу Пентагона.