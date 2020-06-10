Кит Харингтон о своем персонаже в “Игре престолов”: Джон Сноу хотел остаться на севере

10.06.2020, 2:25, Разное

Харингтон ответил на вопрос, мог ли его персонаж занять Железный

трон и получить власть над Семью Королевствами. Кит уверен, что Джон не годился

на роль короля.

Сноу, по словам артиста, хотел остаться на севере. На юге, в

столице – Королевской Гавани, герой не смог бы обрести счастье. В этом смысле он

похож на человека, которого считал отцом, Неда Старка.

Харингтон добавил, что возложенная ответственность давила на

Сноу. Герой никогда не стремился к власти. Кит надеялся, что в конце сериала в

Джоне появится легкость. “Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все те

ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север” –

высказался артист.

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Публикация от Kit Harington (@kitharingtonoff) 22 Май 2020 в 6:08 PDT

Отметим, что многие фанаты “Игры престолов” оказались

недовольны развязкой сериала. В финальных эпизодах власть над Семью

Королевствами перешла к Брану Старку. Этому предшествовало убийство Джоном Сноу Дейенерис Таргариен. За совершенное деяние персонажа

Кита Харингтона отправили в ссылку на север. Многие зрители сочувствовали Сноу

и считали именно его достойным Железного трона.