 

Троих российских подростков задержали за изготовление бомб

10.06.2020, 2:25, Разное

Троих 14-летних подростков задержали в Красноярском крае за изготовление взрывных устройств. В отношении них возбудили уголовное дело о подготовке к террористической деятельности.

Правоохранители установили, что с 2019 по 2020 год несовершеннолетние приверженцы анархизма изучали запрещенные учебные материалы по изготовлению бомб. Свои “поделки” они тестировали на различных заброшенных объектах.



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