Троих российских подростков задержали за изготовление бомб
10.06.2020, 2:25, Разное
Троих 14-летних подростков задержали в Красноярском крае за изготовление взрывных устройств. В отношении них возбудили уголовное дело о подготовке к террористической деятельности.
Правоохранители установили, что с 2019 по 2020 год несовершеннолетние приверженцы анархизма изучали запрещенные учебные материалы по изготовлению бомб. Свои “поделки” они тестировали на различных заброшенных объектах.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет