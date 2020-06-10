Учения Baltops-2020 и реакция Москвы

10.06.2020, 2:15, Новости дня

Российские ракетные катера в Балтийском море отработали артиллерийскую стрельбу по воздушным целям во время военно-морских учений Baltops-2020, которые параллельно проводят страны НАТО. Об этом сообщают во вторник, 9 июня, СМИ со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В стартовавших накануне учениях, которые продлятся до 19 июня, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, 29 судов и 29 авиасредств из 17 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии – партнеров альянса.

Министерство обороны России в понедельник распространило релиз, в котором говорится, что Балтийский флот РФ следит за учениями Baltops-2020. Как утверждал ранее журнал The National Interest, за последнее десятилетие Балтфлот был существенно расширен и модернизирован. В частности, на смену старым советским корветам типа «Гриша» пришли корабли класса «Стерегущий».

Тем не менее, по оценкам как российских, так и западных военных экспертов, российский флот значительно уступает объединенному флоту стран альянса, особенно когда его усиливают американские корабли.

Согласно заявлению командующего 6-м флотом США вице-адмирал Лизы Франчетти, учения не представляют угрозы какой-либо стране и, по ее мнению, не приведут к эскалации в отношениях с Россией.

Однако в Москве, в целом, на официальном уровне высказывают негативное отношение к Baltops-2020. Представители Госдумы РФ оценили учения как “антироссийские”.

Как подчеркнуто в статье французской газеты Le Figaro за вторник, с наступлением пандемии коронавируса стратегическое соперничество НАТО с Москвой не ослабло, а скорее наоборот.

«Россия не только продолжала свою информационную войну, но и проводила свои традиционные военные мероприятия, – указывается в материале. – Москва даже усилила свои возможности на западном участке в ответ на западные "провокации"» (цитата по ИноСМИ).

При этом сигнал, адресованный России, остается прежним, отмечает Le Figaro и приводит слова вице-адмирал Лиза Франчетти: «Гарантия стабильности в Балтийском море».

Независимый военный аналитик Александр Гольц в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» обратил внимание на то, что страны НАТО существенно сократили масштабы учений в связи с пандемией. По его мнению, Baltops-2020 – «нормальные» военно-морские учения.

«Они проводятся давно, – добавил он. – Это постоянный элемент отработки готовности флотов. Но если говорить всерьез, то понятно, что учения, чтобы там ни утверждали их организаторы, имеют прямое отношение к России. Потому что иного потенциального противника в Балтийском море для сил НАТО нет. Если не Россия, то тогда можно предположить, что Североатлантический альянс готовится к борьбе с марсианами».

Упомянутые учения проводятся с 1972 года. Другой вопрос, что в немалой степени именно благодаря усилиям России, напряженность в Балтийском регионе довольно заметно выросла, особенно после 2014 года, уточнил военный аналитик: «Россия ведет постоянное укрепление Калининградского региона. Туда перебрасываются современные вооружения, идет усиление личным составом. Министр обороны Сергей Шойгу совершенно не скрывает, что рассматривает западное направление как главную угрозу безопасности России. Ну а Калининградский регион, Балтийское море – острие этого направления».

К позитивным моментам Александр Гольц отнес тот факт, что несмотря ни на что, относительно регулярно проходят встречи начальника Генштаба РФ и командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Это вселяет надежду, что в критической ситуации, которая может возникнуть спонтанно, военным все-таки удастся удержать ситуацию под контролем.

В свою очередь, независимый аналитик Вадим Макаренко полагает, что заявлять об антироссийской направленности учений неправильно. На его взгляд, такие формулировки уместны только в политологии или пропаганде.

«В данном случае войска НАТО проводят плановую подготовку, –констатировал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Эти учения проводятся ежегодно. Однако мы видим, что военная активность НАТО все больше проявляется у границ России. И с этой точки зрения они (маневры) имеют угрожающий характер».

Если бы аналогичного типа активность была имела место вблизи пограничных вод США, думаю, что реакция была бы совершенно другой, предположил Вадим Макаренко. Поэтому, как ему представляется, в России оценивают учения адекватно.

«К сожалению, спираль напряженности может развиваться таким образом, что в какой-то момент это приведет к непредсказуемому обострению обстановки», – резюмировал он.

В понедельник, 8 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), на совместном мероприятии «Атлантического Совета» и «Германского Фонда Маршалла» о будущем Североатлантического альянса, подчеркнул, что НАТО сталкивается с рядом новых угроз. По его словам, НАТО должен продолжить сдерживать Россию на рубежах альянса. Вместе с тем глава НАТО полагает, что диалог с Москвой все же возможен.