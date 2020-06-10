Рябков: Россия не будет убеждать Китай участвовать в переговорах по СНВ-3

10.06.2020, 2:15, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отверг пожелания администрации США видеть Китай участником переговоров о судьбе договора СНВ-3. Заявление об этом Рябков сделал в ходе видео-дискуссии об американо-российских отношениях с политиками и экспертами в Вашингтоне, организованной во вторник исследовательской организацией «Совет по иностранным отношениям» (Council of Foreign Relations, CFR).

«Моим ответом на прямой вопрос, возможно ли привлечь Китай за стол переговоров (по судьбе СНВ-3 – Д.Г.), будет однозначное и прямое «нет» – потому что мы знаем, что такова позиция Китая, – заявил высокопоставленный российский дипломат. – Мы не собираемся вносить в наш диалог с Китаем никакой скрытой повестки, которая была бы в интересах каких-то других стран».

При этом Сергей Рябков прокомментировал в позитивном ключе его договоренность с представителем США по вопросу контроля над вооружением Маршаллом Биллингсли провести американо-российские консультации по стратегическим вопросам:

«Правда то, что мы согласились увидеться в формате межведомственных делегаций. Мы договорились об этом с Маршаллом Биллингсли, и это произойдет позже в этом месяце в Вене. Мы это приветствуем, это хорошая новость… Правда также то, что США хотят увидеть и Китай за столом переговоров, и мы понимаем, почему – так же, как понимаем то, почему Китай не хочет на это идти. Мы множество раз, в частном и публичном порядке, слышали от наших китайских друзей, почему они не верят в то, что это было бы правильно и уместно – оказаться за тем же самым столом, где Россия и США решают вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности».

«Мы не видим никакой готовности к этому с китайской стороны, мы не ожидаем, что этот ее подход как-либо изменится в обозримом будущем. Мы не намерены использовать какие бы то ни было инструменты в нашем распоряжении, чтобы это изменить» – констатировал замминистра иностранных дел России, посетовав на то, что «США начали использовать «китайскую тему» в любом вопросе».

Тем не менее, по словам Рябкова, Россия «заинтересована продолжать диалог на эту тему с США, и теперь от США зависит, заинтересованы ли они продолжать этот диалог с Россией, или же для США участие Китая в этом является абсолютным императивом».

«Самым простым способом для того, чтобы выиграть какое-то время, было бы продлить действие договора в том виде, в котором он был ратифицирован в 2010 году, и использовать те пять лет, на которые он продлен, для продолжения обмена мнениями. В том числе, и для того, чтобы учесть новые проблемы, в частности, связанные с новыми технологиями, так как у нас есть вопросы и к наращиванию сил в США, и к противоракетной обороне, которая становится все более глобальной» – озвучил Сергей Рябков позицию России по судьбе СНВ-3.

Российский дипломат оценил нынешние отношения России и США как лишенные «позитивной повестки дня» и полные «взаимного разочарования».

При этом улучшение климата между Вашингтоном и Москвой, по мнению Рябкова, можно было бы начать с малых шагов, в число которых, по его словам, могло бы входить «снятие очень искусственных и ненужных ограничений на работу дипломатических миссий в обеих странах».

Замминистра иностранных дел России также коснулся нескольких тем в международной повестке, по которым точки зрения США и России расходятся, в том числе конфликта в Украине и положения в Венесуэле.

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», есть ли у Москвы точки соприкосновения с Вашингтоном по венесуэльской проблеме, Сергей Рябков сказал, что «какого-либо общего подхода с США в этом деле нет, при этом у нас происходят контакты на двусторонней основе по этому вопросу».

Российский дипломат, упомянув несколько международных инициатив по разрешению кризиса в Венесуэле, в очередной раз упрекнул США в желании сменить режим в этой стране:

«Выбор способов есть, но проблема в том, что США в их политике относительно Венесуэлы выставляют первым условием и абсолютным приоритетом требование ухода легитимного правительства под руководством президента Николаса Мадуро. По принципиальным соображениям мы не можем принять этот подход, потому что видим в этом продолжение политики «смены режимов», которая с определенной частотой осуществляется США в течение нескольких десятилетий. Вопрос не столько в Венесуэле, сколько в принципиальной неприемлемости для нас того, чего США хотят там добиться».