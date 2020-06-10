 

Стали известны условия домашнего ареста Ефремова

10.06.2020, 2:08, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, он должен носить электронный браслет, сообщают информационные агентства.

Как следует из постановления суда, Ефремову нельзя «покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом». Звонки разрешены для вызова врача или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия.

Кроме того, ему разрешено общаться только с «близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН», передает ТАСС.

В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили, что «к нему будут применены технические средства контроля», то есть на актера наденут электронный браслет.



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