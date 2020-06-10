Новый смартфон Vivo Z5x получил мощный аккумулятор и быструю зарядку

10.06.2020, 1:55, Новости дня

В Китае начинаются продажи новинки смартфона Vivo Z5x, который оснащается продвинутыми опциями.

Вместе с тем разработчики анонсировали, что девайс имеет мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 712 с 6/8 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того ,новинка получила 128 гигабайт постоянной памяти. Также известно о девайсе, что здесь применили увеличенный 6,53-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1080 на 2340 точек. Несмотря на характеристики, новый аппарат получил версию операционной системы Android 9 Pie.

В числе достоинств предложенного устройства следует отметить продвинутую батарею с емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Остальные параметры производительности аппарата пока удерживаются в тайне. Ориентировочный ценник в базовой версии составит 155 долларов.