Создан один из самых быстрых микророботов

10.06.2020, 1:55, Новости дня

Команде ученых удалось создать одного из самых быстрых микророботов, длина которого составляет 2,25 сантиметра, а вес –всего 0,3 грамма.

Аппарат является полноценным роботом с внешним управлением. Новая версия HAMR может прыгать и бегать, переносить тяжелые грузы, а также обладает высокой манёвренностью. За одну секунду робот с помощью своих крохотных конечностей совершает сразу 14 движений.

Такие характеристики микроробота позволяют считать его одним из самых быстрых и ловких микророботов в современной индустрии. Чтобы убедиться в том, возможно ли использование уже налаженного производственного процесса для создания роботов разного масштаба, учеными была разработана модель, которая может прогнозировать разные показатели движения.