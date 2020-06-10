 

Золотой гроб с телом Флойда пять дней возили по всей стране

10.06.2020, 1:42, Новости дня

Власти американского Хьюстона объявили 9 июня днем Джорджа Флойда. Об этом мэр города написал у себя в Twitter. Золотой гроб с телом погибшего афроамериканца пять дней возили по стране, чтобы выступить возле него могли все заинтересованные политики. Специальное обращение записал и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, передает телеканал "Россия 24".

Церемония в Хьюстоне стала уже третьей по счету, на нее пустили только близких, но происходившее там транслировали все американские каналы. За пределами церкви золотой гроб провожали тысячи человек. Теперь тело Флойда доставят в город Пэрленд, где наконец предадут земле.



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