 

В Ирпене у сотрудницы детского сада подтвердили СOVID-19, заведение закрыли на карантин

10.06.2020, 1:30, Новости дня

В Ирпене Киевской области решили закрыть на карантин детский сад после того, как зафиксировали инфицирование коронавирусом COVID-19 у сотрудницы. Об этом заявил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Как сообщил Маркушин, инфицирование обнаружили у сотрудницы детсада “Казка”. 

“Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении детского сада 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный”, – сообщил заммэра.

В заведении проведут дезинфекцию, а контактные лица пройдут проверку на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-исследования.

На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на Covid-19 одного з працівників ірпінського…

Posted by Олександр Маркушин on Teisipäev, 9. juuni 2020

В Украине общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856. От COVID-19 скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Гастроэнтеролог объяснил аномальные изменения в ЖКТ у некоторых больных COVID-19

05.06 / Российские музеи вернутся в обычной работе в середине июля

22.04 / СК возбудил дело о поставке просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

21.05 / Германия освободила «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

13.05 / Призывавшего к совершению терактов иностранца задержали в Хабаровске

19.04 / Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

16.04 / США готовы предоставить России аппараты ИВЛ

25.05 / Первый иранский танкер с топливом пришвартовался в порту Венесуэлы

06.05 / Украинский телеканал предложил включить песню «День Победы» 9 Мая

21.04 / Минпросвещения объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска