В Ирпене у сотрудницы детского сада подтвердили СOVID-19, заведение закрыли на карантин

10.06.2020, 1:30, Новости дня

В Ирпене Киевской области решили закрыть на карантин детский сад после того, как зафиксировали инфицирование коронавирусом COVID-19 у сотрудницы. Об этом заявил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Как сообщил Маркушин, инфицирование обнаружили у сотрудницы детсада “Казка”.

“Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении детского сада 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный”, – сообщил заммэра.

В заведении проведут дезинфекцию, а контактные лица пройдут проверку на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-исследования.

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