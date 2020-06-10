Ермак поручил главам ОГА подготовить концепцию развития туризма в своих регионах

10.06.2020, 1:30, Новости дня

Областям Украины следует подумать над развитием туризма. Об этом шла речь 9 июня на селекторном совещании главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака с председателями областных государственных администраций (ОГА), информирует сайт ОПУ.

“Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать нашей живописной страной”, – сказал он.

Ермак поставил перед главами ОГА задачу “в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах”. В частности, в каждой области следует определить “туристические магниты” – самые привлекательные с точки зрения туризма объекты историко-культурного и природного значения.

В ОПУ объяснили, что на основе этих предложений в Украине разработают общегосударственную программу развития туризма. Эту программу намерены “реализовывать в течение трех – четырех лет и в последующие годы”.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма, в минувшем году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Кабинета Министров, в 2019 году иностранные туристы потратили в Украине $1,4 млрд.

3 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах страны, которые должны содействовать привлечению туристов. По словам главы государства, региональные проекты могут быть интересны для инвестирования.