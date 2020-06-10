Россия выразила готовность расширить диалог с США по Сирии

10.06.2020, 1:30, Новости дня

Диалог с США по Сирии можно расширить, если Вашингтон ответит взаимностью, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он сообщил, что российский МИД «находится в контакте» с американской стороной «по политической части этого вопроса» и «намерен продолжить эти контакты».

Рябков заверил, что Москва «сделает все возможное, чтобы в США правильно понимали, что и почему» РФ «делает» в Сирии, передает РИА «Новости».

При этом РФ «расширит диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого».

«Мы со своей стороны к этому готовы», – сказал он.