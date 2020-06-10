Мнения: Гражданин поэт намотал народ на колеса

10.06.2020, 1:16, Новости дня

Убить водителя из Рязани, конечно, мог кто угодно. Давно лишенный прав сынок олигарха, спешащий к любовнице чиновник, уснувший за рулем такси гастарбайтер. Они и убивают. Кто-то садится, кто-то откупается от семьи, кого-то отмазывают от уголовного дела. Но большинство убийц не претендуют на звание совести нации. «Гражданин поэт» Ефремов сделал морализаторство и обличение пороков политических оппонентов своей карьерой. И карьера шла весьма успешно.

Убить водителя из Рязани, конечно, мог кто угодно. Давно лишенный прав сынок олигарха, спешащий к любовнице чиновник, уснувший за рулем такси гастарбайтер. Они и убивают. Кто-то садится, кто-то откупается от семьи, кого-то отмазывают от уголовного дела. Но большинство убийц не претендуют на звание совести нации. «Гражданин поэт» Ефремов сделал морализаторство и обличение пороков политических оппонентов своей карьерой. И карьера шла весьма успешно.

Сергей Захаров по драматическому совпадению оказался квинтэссенцией всей современной истории русского народа. Рязань, доброе лицо, региональная безработица, жена, двое детей и больная мать. Как следствие – поездка в Москву на заработки. Не за карьерой, не за культурной жизнью с концертами Быкова и Ефремова, – а просто за копейкой на ту самую жизнь. Делегат глубинного русского народа в столицу нашей Родины и средоточение всех финансовых потоков. Пока более благополучные сограждане самоизолировались по домам, чтобы не подхватить коронавирус, он мотается от клиента к клиенту, развозя продукты. И как еще одно следствие – столкновение с местной элитой. В лоб. Со смертельным исходом.

Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Захаров приехал в Москву на заработки, чтобы прокормить семью. А Ефремов знает, что беспробудно пьет, лечиться не планирует, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром.

В нашем же мире все гораздо уродливее. Ефремов и Захаров – не только по разные стороны капота джипа, но и по разные стороны телеэкрана. Ведь именно таким, как Захаров, Ефремов пытался преподать уроки правильного политического тона. Что такое хорошо, что такое плохо. За кого голосовать, в кого верить. Конечно, аудитория «гражданина поэта» – вовсе не интеллигенствующие потомственные москвичи с «хорошими лицами» из «приличных семей», живущих на сдачу бабушкиной сталинки. Эта тысяча человек погоды не сделает. Настоящая аудитория – она в глубинной России. Это ее надо научить мыслить нужными категориями.

Коллективная ответственность – одна из любимых присказок либералов. Русский народ должен быть ответственен за всех проворовавшихся чиновников, если голосовал за Путина. За всех «попов на мерседесах», если ходит в церковь. За перекладку плитки, если выбирал Собянина. Для либерала нет страшнее врага, чем школьная учительница, работающая на избирательном участке и, по версии тех же «хороших лиц», повинная в мифических фальсификациях на выборах.

Вероятно, пришло время говорить и коллективной ответственности самих либералов. Всей тусовки друзей-собутыльников, ругающих власть за рюмками водки, а не чая, и молча смотрящих, как пьяное тело грузится в машину. Раз за разом. Всех тех, кто, зная об алкоголизме Ефремова, не спустили ему шины, не позвонили в полицию, не убедили продать машину.

Человек, садящийся пьяным за руль, морально готов убивать. Это заведомый убийца, намеревающийся совершить преступление общественно опасным способом. И болезнь не смягчающее, а отягощающее обстоятельство. В конце концов, СПИД – тоже болезнь. Но намеренное заражение других людей карается законом, а не вызывает снисхождения. Человек, при попустительстве которого пьяный садится за руль, – соучастник.

Сообщество коллег Ефремова уже сейчас пытает отвязаться в глазах общества от этой коллективной ответственности (при том, что сам артист вину признает), пытаясь переложить часть вины на власть. Политик и журналист Роман Доброхотов, благотворитель Митя Алешковский на голубом глазу заявляют, что дороги в городе должны быть перегорожены отбойниками. Чтобы пьяные водители не могли убивать других водителей. Такие импотентные попытки перевести стрелки говорят как раз о том, что либералы и правда понимают, что убил не один Ефремов. «Вы и убили-с».

Впрочем, даже тонкая либеральная прослойка не однородна. Пока одни рассказывают про вину несуществующих отбойников, другие собирают деньги вдове погибшего. С таким предложением выступил сатирик Виктор Шендерович: «Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью». В комментарии тут же пришли более рациональные люди. «Правильное предложение, но нужно поговорить с адвокатом Ефремова», – пишет правозащитница Зоя Светова. Другие комментаторы тоже считают, что все благотворительные взносы должны быть учтены и пойти на пользу Ефремову, ведь ему будет назначена компенсация морального вреда и взыскание ущерба в пользу семьи погибшего.

Скандал с Михаилом Ефремовым перекликается с недавним разоблачением еще одного морального авторитета, Эдуарда Успенского. Узнав, что автор Чебурашки не то, что не любил детей, а лупил родную дочь, самые впечатлительные сограждане приготовились жечь книги писателя. Теперь депутат Виталий Милонов, известный своими нетрадиционными инициативами, призывает лишить Михаила Ефремова звания народного артиста и прочих наград. При том, что очевидно – задним числом ни литературные заслуги Успенского, ни актерское мастерство Ефремова хуже стать не могли.

Общество так привыкло жить с моральными костылями, не доверяя самим себе и своим чувствам, своей оценке, что каждое низвержение авторитетов причиняет реальную боль. Одни, боясь потерять ориентир, слепо защищают своих героев. Другие экзальтированно требуют распять их за свои обманутые надежды. Возможно, пора заканчивать с этой инфантильной верой в мудрого папу, который придет и научит жить. Тогда хороший писатель остается хорошим писателем, а не светочем педагогики, хороший актер – хорошим актером, а не совестью нации. А в школе, пожалуй, стоит доходчивее объяснять, что фраза про то, что «гений и злодейство – две вещи несовместные», – всего лишь реплика одного из героев Пушкина, а не заповедь на все времена.

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