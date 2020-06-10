Прогноз МКБ: недвижимость станет драйвером выздоровления экономики

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10.06.2020, 1:15, Разное

Мероприятие проходит 9 и 10 июня в онлайн-формате. Московский кредитный банк стал генеральным партнером конгресса. Это одно из самых масштабных событий рынка, на котором собрались более пяти тысяч участников из России, СНГ и Восточной Европы.

Участники обсудили актуальную повестку в риэлторской деятельности. Главной темой обсуждения стали технологии дистанционного оформления сделок с недвижимостью и развитие онлайн-формата.

По словам Полунина, участники рынка недвижимости оказались в новой реальности. Он призвал к консолидации усилий.

“Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.”, – отметил зампред правления Московского кредитного банка.

Участие в конгрессе принял и глава управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Вместе с другими игроками рынка он обсудил взаимодействие риэлторов, застройщиков и банков.

Напомним, что Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку на новостройки по льготной ставке 5,9% годовых в рамках программы господдержки. Займ можно оформить на сумму от 700 тысяч рублей на срок от года до 30 лет, минимальный первоначальный взнос – 20%.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.



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