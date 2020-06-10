 

Reuters: Канада и США продлят запрет на несущественные поездки до конца июля

10.06.2020, 1:03, Новости дня

Власти Канады и Соединенных Штатов намерены продлить запрет на несущественные поездки до конца июля, поскольку обе страны по-прежнему обеспокоены возможным распространением коронавируса. Об этом агентству Reuters сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Впервые запрет на несущественные поездки между США и Канадой был введен в марте, а затем продлен в апреле и мае. Срок действия нынешнего запрета истекает 21 июня. Запрет не касается коммерческих грузоперевозок.

Источники в Оттаве и Вашингтоне сообщили, что, хотя окончательное решение еще не принято, вероятно, что запрет будет продлен еще на один месяц.

По словам источника в администрации США, говорившего с агентством на условиях анонимности, 21 июня запрет будет пролонгирован. «Мы хотим рассмотреть этот вопрос снова в июле» – добавил источник.

Министерство внутренней безопасности США пока не ответило на просьбу Reuters о комментарии.

Хотя темпы распространения коронавируса в 10 канадских провинциях замедляются, в Торонто и Монреале, двух крупнейших городах страны, недавно был зарегистрирован рост новых случаев заражения.

По словам второго источника, власти большинства канадских провинций в частном порядке сказали Оттаве о своем нежелании возобновлять активное автомобильное движение с США.

Некоторые канадские провинции все еще ограничивают въезд и выезд людей за пределы регионов внутри страны. Еще один источник в Оттаве объяснил, что действующие ограничения между провинциями являются еще одним фактором против снятия запрета на несущественные поездки в США.

Пресс-секретарь вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд, которая отвечает за канадско-американские отношения, рассказала, что обе страны считают запрет на несущественные поездки действенной мерой.

Продление запрета может нанести дальнейший ущерб канадским авиаперевозчикам и туристической индустрии.

От введения запрета больше всего пострадали авиакомпании, в том числе крупнейший канадский авиаперевозчик, Air Canada. Запреты на поездки привели к отменам тысяч рейсов, что заставило авиакомпании сократить рабочие места и расходы.



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