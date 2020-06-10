“Байер” стал первым финалистом Кубка Германии, разгромив главную сенсацию турнира

10.06.2020, 0:30, Новости дня

Леверкузенский футбольный клуб "Байер" добился крупной победы в полуфинальном матче Кубка Германии против "Саарбрюккена". Встреча проходила на домашнем стадионе представителя региональной лиги и завершилась победой "аспириновых" со счетом 3:0.

Подопечные Петера Босха уже в первом тайме поразили ворота главной сенсации текущего розыгрыша Бундес-кубка дважды: голами отличились Мусса Диаби и Лукас Аларио. После перерыва Карим Беллараби довел счет до крупного и фактически поставил точку в матче.

Благодаря разгрому "Саарбрюккена" леверкузенцы вышли в финал Кубка Германии. Соперником "Байера" по решающему матчу станет победитель пары "Бавария" — "Айнтрахт", матч между которыми состоится 10 июня. А сам финал состоится 4 июля.

Напомним, что именно мюнхенский клуб является действующим обладателем главного трофея турнира.