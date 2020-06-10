 

Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Ливии

10.06.2020, 0:30, Новости дня

Урегулирование конфликта на Украине и выполнение Минских соглашений обсудили по телефону Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметили отсутствие прогресса по решениям "нормандской четверки" из-за бездействия властей Украины. Путин вновь подчеркнул — необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

 

Также шла речь о ситуации в Ливии. Стороны высказались за скорейшее прекращение огня и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН. Отмечены посреднические усилия Египта по урегулированию конфликта, сообщает телеканал "Россия 24".



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