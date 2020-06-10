Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима между Украиной и Канадой

10.06.2020, 0:19, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с вице-премьером – министром межправительственных отношений Канады Христей Фриланд либерализацию визового режима между Украиной и Канадой, а также расширение двухстороннего соглашения о свободной торговле. Об этом сообщила по итогам телефонного разговора пресс-служба главы украинского правительства.

“Стороны заверили друг друга в желании продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества, несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Премьер-министр Украины и вице-премьер-министр Канады обсудили вопросы сотрудничества двух стран в финансовой сфере и либерализацию визового режима между Канадой и Украиной”, – говорится в сообщении.

Шмыгаль подтвердил, что Украина заинтересована в активизации этого процесса, и заявил, что Киев готов принять группу канадских экспертов.

Также чиновники обсуждали расширение двустороннего соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) на сферу услуг и инвестиций. Премьер Украины считает, что это позволило бы “существенно увеличить” объем торговли между двумя странами.

Фриланд в свою очередь заверила, что заинтересована “в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере”.

О конкретных договоренностях по либерализации визового режима или расширению соглашения о свободной торговле не сообщается.

Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.

В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Глава канадского правительства Джастин Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать “ряду четких показателей”.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой было парафировано 14 июля 2015 года во время визита тогдашнего украинского премьер-министра Арсения Яценюка в Оттаву; подписано – в июле 2016-го.

В соответствии с документом, Канада открыла украинским экспортерам свободный доступ к 98% своего рынка товаров.