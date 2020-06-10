 

МВФ одобрил соглашение с Украиной на сумму $5 млрд

10.06.2020, 0:18, Новости дня

9 июня исполнительный совет Международного валютного фонд (МВФ) одобрил выделение Украине $5 млрд в рамках нового соглашения. Об этом информирует сайт фонда.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев.

Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

В МВФ подчеркнули, что решение позволяет немедленно выделить Украине около $2,1 млрд. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд.

По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен был выполнить ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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