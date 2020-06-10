Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июня 2020 года

10.06.2020, 0:05, Разное

Число зараженных коронавирусом в России превысило 485 тысяч человек. За сутки выявлено 8 595 новых случаев. За время эпидемии умерли 6 142 человека, выздоровели – более 242 тысяч.

В Крыму власти с 15 июня отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих туристов. Обсервация сохранится для иностранцев. Полноценный туристический сезон в регионе планируют начать с 1 июля.

Вслед за Москвой ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры намерены в Санкт-Петербурге. Губернатор северной столицы Александр Беглов в ближайшее время сообщит о планах по выходу из режима всеобщей изоляции. Ранее в городе открылись непродовольственные магазины с отдельным входом.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,156 тысяч человек. В США заболели 1,96 миллиона человек, в Бразилии – 707 тысяч.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Ситуация в Европе ухудшается, но эпидемия распространяется в других уголках мира, сообщил он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 198 590

Умерли – 3 029

Выздоровели – 109 737

Коронавирус в России

Заболели – 485 253

Умерли – 6 142

Выздоровели – 242 397

Коронавирус в мире

Заболели – 7 010 963

Умерли – 409 880

Выздоровели – 3 390 060

Статистика коронавируса в России и мире на 10 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква198 590

3 029109 737Россия485 2536 142242 397США1 960 785113 819597 059Весь мир7 156 963

419 880

3 490 833

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