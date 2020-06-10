Похваставшаяся дорогим кольцом Бузова предстала в белом платье

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10.06.2020, 0:05, Разное

Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились во время съемок клипа “Лайкер” в прошлом году и с тех пор не расставались. Влюбленные часто публикуют в социальных сетях романтические фото и видео, чем подогревают интерес поклонников.

На днях поющая телеведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, где она запечатлена в коротком белом платье и обуви на высоком каблуке. В руках Ольга Бузова держит большой букет желтых и красных цветов.

Подписчики отметили, что наряд знаменитости похож на подвенечное платье. Они уверены: свадьба пары не за горами. “Сногсшибательная красотка”, “Бузова хорошеет с каждым днем”, “Как всегда прекрасна и шикарна”, “Самая любимая и счастливая”, “Дава, женись уже на ней!” – оставили комментарии восхищенные поклонники.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2019 в 11:45 PST

Ранее Ольга Бузова похвасталась дорогим кольцом, которое ей подарил Давид Манукян. Фотографию нового украшения она опубликовала в личном микроблоге. По данным телеграм-канала “Только никому”, аксессуар обошелся блогеру в десять тысяч долларов (690 тысяч рублей. – Прим. ред.).



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