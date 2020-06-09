 

Национальная парковая служба уберет дополнительное заграждение у Белого дома

09.06.2020, 23:51, Новости дня

Национальная парковая служба уберет большую часть металлических заграждений, окружающих площадь Лафайет, напротив Белого дома, уже к среде.

Власти воздвигли заграждение в начале прошлой недели, чтобы запретить демонстрантам допуск в парк после беспорядков, которые произошли при столкновении участников протестов с полицейскими. Полиция разогнала протестующих, не желавших уходить с площади, с применением перцового газа и резиновых пуль.

В последующие дни демонстранты продолжали ежедневно собираться у стены, окружающей парк, чтобы выразить свой протест. В итоге стена превратилась в своеобразный мемориал – на ограждении появились многочисленные постеры, граффити и надписи в поддержку движения «Жизни чернокожих имеют значение».

Как сообщает NBC Washington, в понедельник пресс-секретарь Национальной парковой службы Кэти Лайминг заявила, что ее ведомство и Секретная служба планируют открыть часть сквера Лафайет перед Белым домом уже в среду. Лайминг уточнила, что некоторые части парка останутся закрытыми, что позволит устранить повреждения и устранить угрозу безопасности. Представитель службы не уточнила, когда площадь будет открыта полностью.

Власти также обнесли ограждениями длиной более чем 1,5 км и бетонными барьерами весь Эллипс – широкую зеленую лужайку, находящуюся напротив южного входа в Белый дом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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